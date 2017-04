Ankara annonce une entente avec Moscou sur la livraison des S-400

Moscou et Ankara ont se sont mis d'accord sur les principaux éléments du contrat prévoyant la livraison des systèmes de défense antiaérienne S-400 en Turquie, a annoncé ce vendredi le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu.

« Nous avons obtenu un accord de principe sur la livraison des systèmes de défense antiaérienne S-400, les négociations sur la production conjointe et le prix sont en cours », a indiqué M. Cavusoglu dans une interview au journal turc Haberturk.

« Nous souhaitions acheter des systèmes de DCA de l'Otan, mais malheureusement ils (l'Alliance, ndlr) n'ont pas compris notre position », a-t-il poursuivi.

Les médias ont pour la première fois annoncé que la Turquie discutait avec la Russie de l'achat de missiles S-400 en novembre 2016. Le chef du groupe russe de hautes technologies Rostec Sergueï Tchemezov a confirmé en février dernier que la Turquie manifestait de l'intérêt pour les S-400 et que les deux pays menaient des pourparlers à ce sujet.

Selon Vladimir Kozhine, conseiller à la coopération militaire et technique du Président russe, le fait que la Turquie soit membre de l'Otan n'est pas considéré par Moscou comme entrave à la livraison des S-400.

Le ministre turc de la Défense Fikri Isik avait antérieurement déclaré que le Président Erdogan avait l'intention d'examiner la possibilité de signer un contrat portant sur la livraison de missiles S-400 lors de son entretien avec Vladimir Poutine à Sotchi. Selon le ministre, ces systèmes S-400, que la Turquie projette d'acheter à la Russie, ne seront pas intégrés au système de défense antimissile de l'Otan.

