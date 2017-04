La Chine qualifie la situation en péninsule de Corée de «critique»

Intervenant jeudi au Conseil de sécurité de l'Onu, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a constaté que la situation en péninsule de Corée continuait à s'aggraver.

« À l'heure actuelle, la situation [sur la péninsule de Corée, ndlr] est à un point critique », a déclaré le chef de la diplomatie chinoise.

En même temps, il a souligné qu'aucune solution militaire ne pourrait régler cette crise.

« Nous devons nous engager dans la voie du dialogue et de la négociation. L'utilisation de la force ne résout pas les conflits, cela conduit à une catastrophe encore plus grande. Seuls le dialogue et les négociations sont le choix raisonnable pour toutes les parties », a indiqué le ministre.

En outre, le diplomate a appelé les États-Unis et la Corée du Nord à s'abstenir d'exercices militaires.

© AFP 2017 STR Le déploiement du THAAD en Corée du Sud sape la stabilité de la région, selon Pékin

« La Chine appelle toutes les parties à réduire la tension sur la péninsule, à rester calme et à faire preuve de retenue, à renoncer aux mots et aux actes de provocation », a-t-il ajouté.

Il a rappelé que l'expérience passée montrait qu'il était possible de progresser sur la question coréenne par la voie de la négociation.

Les tensions se sont considérablement aggravées ces derniers temps sur la péninsule après une série de tirs de missiles par Pyongyang et les avertissements de Washington, selon lesquels l'option militaire était « sur la table ».

