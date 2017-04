Dernière étape de la mise au point d’armes nucléaires en Corée du Nord

© Sputnik. Ilya Pitalev Bientôt un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord?

Lors d'une réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Yun Byung-se a fait remarquer que, selon les derniers amendements à la Constitution de la Corée du Nord, le pays s'est déclaré puissance nucléaire :

« La Corée du Nord se trouve actuellement à la dernière étape de la mise au point d'armes nucléaires », a-t-il déclaré.

Selon le diplomate sud-coréen, on peut constater la croissance des capacités nucléaires de la Corée du Nord : ainsi, a-t-il souligné, le pays a commencé par quelques kilogrammes du plutonium en 1992 et a désormais un stock important d'armes nucléaires.

« Depuis la première crise nucléaire nord-coréenne survenue il y a vingt-cinq ans, la Corée du Nord a fait de grands progrès dans tous les domaines de l'armement nucléaire et des programmes de missiles par le biais de cinq essais nucléaires et de nombreux lancements de missiles », a fait remarquer l'homme politique.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Pyongyang annonce la fin de la mise au point de ses armes nucléaires

Yun Byung-se a appelé le Conseil de Sécurité de l'Onu à discuter des sanctions supplémentaires à l'égard de Pyongyang afin d' « anticiper de futures provocations, et pas à titre de réaction comme cela avait été le cas jusqu'à présent ».

« Nous pourrions prendre des mesures en réponse, telles que l'arrêt de l'exportation et la livraison de pétrole brut en Corée du Nord, de mettre terme aux recettes en devises, par exemple, en suspendant l'importation du carbone depuis la Corée du Nord », a-t-il conclut.

