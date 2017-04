Les démocrates US attaquent Trump sur ces 100 premiers jours de présidence

Au bout de 100 jours de présidence de Donald Trump, les démocrates américains ont décidé de tirer un bilan. D'après Chuck Schumer, membre du Parti démocrate, le dirigeant de l'État américain n'a tenu aucune de ses promesses.

« En réalité, sur 10 projets de loi que le Président américain a promis d'adopter durant les 100 premiers jours de sa gouvernance, aucun n'a abouti », a souligné Chuck Schumer.

© REUTERS/ Joshua Roberts Trump, le Président US le moins populaire depuis 1945

Le démocrate a énuméré certains d'entre eux, comme la loi sur les réductions d'impôts pour la classe moyenne, la loi sur l'énergie et l'infrastructure, la loi sur la liberté de choix des écoles, la loi sur la sécurité nationale, la loi sur la lutte contre la corruption au sein du gouvernement fédéral.

M. Schumer a également critiqué le plan visant à réduire les impôts proposé par le Président américain cette semaine.

« Le plan couvre la dynamique des 100 premiers jours en général, il donne des promesses à la classe ouvrière et soutient notamment les riches », a conclu le démocrate.

