Le «nid d'espion» à Téhéran est aujourd’hui un musée

Contrairement à tout ce qu'on raconte en Occident au sujet de l'occupation de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, la crise politique en Iran a commencé bien avant la prise d'assaut du bâtiment de la mission diplomatique américaine, a déclaré à Sputnik le conseiller du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Sheikholeslam, qui avait participé à cet événement le 4 novembre 1979.

« Après la victoire de la Révolution islamique quand le Shah d'Iran avait été transféré aux États-Unis "pour un traitement médical", le peuple iranien redoutait une réédition du coup d'État de 1953. […] L'éventualité d'un nouveau complot américain a poussé les gens à occuper le bâtiment de l'ambassade des États-Unis », a rappelé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que le musée dans l'ancien bâtiment de l'ambassade américaine rappelait aux Iraniens cette époque déjà lointaine et aux États-Unis les crimes qu'ils avaient commis en dehors de leur territoire national.

« Après l'assaut, des documents ont été découverts illustrant l'ingérence directe des États-Unis dans les affaires intérieures de l'Iran. On a trouvé des listes d'hommes politiques enrôlés et de cellules d'espionnage mises en place à travers le pays », a poursuivi M. Sheikholeslam.

Tout cela, et il s'agit de plus de cent volumes de documents « top secrets » démontrant toute l'étendue du « complot ourdi par les États-Unis contre l'Iran », est aujourd'hui exposé au musée. On y voit partout des affiches anti-américaines et anti-israéliennes, ainsi que des dessins et des graffitis, symbolisant, selon les autorités iraniennes, la politique impérialistes du « Grand Satan ».

Le 4 novembre 1979, des étudiants islamistes radicaux qui se faisaient passer pour des « élèves de Khomeini » ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, déclarant qu'elle était un « nid d'espion et de comploteurs contre l'Iran ». 52 diplomates américains y ont été retenus en otages pendant 444 jours. Depuis, Téhéran et Washington n'ont plus de relations diplomatiques.

