Pentagone: le chef de Daech en Afghanistan aurait été éliminé

Le chef de la branche du groupe terroriste EI-Khorasan, le nom de la branche afghane d'État islamique (Daech), Abdul Hasib, aurait été tué jeudi 27 avril dans un raid mené par les forces spéciales américaines et les forces de sécurité afghanes dans la province de Nangarhâr, dans l'est du pays, a déclaré le porte-parole du Pentagone Jeff Davis.

« Les forces des opérations spéciales des États-Unis ont tué plusieurs hauts dirigeants de Daech avec environ 35 autres djihadistes. L'ennemi que nous ciblions était Abdul Hasib. Il était l'émir de Daech en Afghanistan […]. Nous soupçonnons qu'il ait été tué à la suite de l'opération », a-t-il indiqué.

Il a également fait savoir que deux soldats américains avaient été tués et un soldat blessé au cours de ce raid auquel ont participé 50 rangers de l'US Army et 40 commandos afghans.

« Nous enquêtons sur les circonstances de la mort de nos rangers […]. Il est possible que ces rangers aient été tué par un tir ami », a précisé Jeff Davis.

