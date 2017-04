La mission de l’OSCE et les milices locales essuient des tirs dans le Donbass

© AP Photo/ Mstyslav Chernov Un responsable de l'OSCE qualifie de «marécage» la situation dans le Donbass

Les observateurs de la Mission spéciale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les milices de la République populaire de Lougansk (RPL) ont été la cible de tirs de mortier près de la ville de Lougansk, lit-on dans un rapport rédigé par l'OSCE.

L'incident a eu lieu le 28 avril, alors que deux voitures blindées de la patrouille de la Mission spéciale d'observation (MSO) de l'OSCE composée de six personnes se trouvaient à proximité d'un point de passage situé à 1,5 km au sud-ouest de la localité de Molodejnoïé contrôlée par la RPL. Suite à une conversation avec un milicien de la RPL, les membres de la mission se sont dirigés vers leurs véhicules afin de quitter la zone.

« Peu après, le milicien s'est mis à agiter les bras en direction des observateurs les incitant à partir, suite à quoi les observateurs, installés dans leurs voitures, ont entendu un bruit d'explosion et ont vu dans l'air un nuage de fumée noire », indique le rapport.

A ce moment-là, une autre patrouille de la MSO composée de cinq personnes réparties dans deux jeeps se trouvait à un poste d'observation à 50 mètres des positions de la RPL et à 1 km de la localité de Kroutaïa Gorka (16 km de Lougansk) contrôlée par la RPL. Les observateurs ont entendu des tirs d'armes d'infanterie à 40 à 50 mètres d'eux, mais n'ont pas pu détecter leur localisation, suite à quoi la patrouille a quitté les lieux.

Dans les deux cas, les experts sont revenus sains et saufs sur les lieux de leur déploiement permanent à Lougansk.

Le 23 avril, une des deux voitures de la mission de suivi de l'OSCE qui se dirigeaient de Slavianosserbsk à Sokolniki a explosé à proximité de la localité de Prichib. Un représentant de la mission a été tué et un autre blessé.

