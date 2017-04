Tir du missile nord-coréen: la DCA de l'Extrême-Orient russe mise en alerte

Suite au récent tir du missile nord-coréen, les moyens de la DCA en Extrême-Orient russe sont en état d'alerte et contrôlent l'espace aérien dans la zone de leur responsabilité, a déclaré le sénateur russe Nikolaï Ozerov.

« La Russie suit très attentivement tout ce qui se passe en Corée du Nord. La DCA en Extrême-Orient russe se trouve en état d'alerte. Nous contrôlons l'espace aérien dans la zone de responsabilité de l'Armée de l'air », a indiqué le sénateur.

Selon lui, la Russie se rend compte qu'elle ne fait pas partie des cibles visées par les tirs de missiles nord-coréens.

« Mais, d'un autre côté, un matériel est un matériel, alors nos militaires font leur possible pour empêcher les missiles de tomber sur le territoire russe en cas de situation extraordinaire », a ajouté le sénateur.

Toutefois, le responsable s'est montré très critique envers le récent tir de missile nord-coréen.

« Il est évident que chacun de ces tirs est loin d'être un pas vers la diminution de la tension, contribuant au contraire à l'augmenter. Ces tirs augmentent le risque d'un conflit militaire, compte tenu du fait que des navires américains se trouvent dans la mer du Japon », a souligné le sénateur.

Parallèlement, il a espéré que le Président américain Donald Trump n'avait pas l'intention de « marquer les 100 jours de sa présidence par une frappe sur la Corée du Nord ».

La Corée du Nord a mené samedi vers 05h30 heure locale (la veille, 22h30 heure de Paris) un nouvel essai d'un missile balistique dans la zone de Bukchang, au nord-est de Pyongyang.

Selon l'armée sud-coréenne, le missile a explosé quelques secondes après le tir.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »