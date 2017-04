La Corée du Nord termine les essais de son missile à moyenne portée

Après une série de tests du missile à moyenne portée construit sur la plateforme soviétique R-27, la Corée du Nord pourrait entamer sa production en série dans un avenir proche, a fait savoir à Sputnik le rédacteur en chef du journal Arsenal Otechetstva, Viktor Mourakhovski.

« Ils continuent à tester les missiles à moyenne portée construits sur la plateforme du missile soviétique R-27. La Corée du Nord est en train de finir le cycle d'essai et pourrait bientôt débuter la fabrication d'un missile capable de couvrir une distance de 2 500 à 3 000 km », a souligné M. Mourakhovski.

Et d'ajouter que le pourcentage de tirs échoués était encore trop élevé. D'après lui, cela veut dire que même si les spécialistes nord-coréens ont pu reproduire la plateforme soviétique en question, il y a des problèmes avec la technologie.

« Si la Russie a la possibilité de tester ses missiles, y compris des missiles balistiques intercontinentaux, sur son territoire, la Corée du Nord lance des missiles en direction de la mer puis n'arrive pas à collecter ses parties pour comprendre ce qui a provoqué l'échec [du tir, ndlr] », a expliqué l'expert.

Selon l'interlocuteur de Sputnik, la Corée du Nord développe ses technologies de missiles grâce aux essais et erreurs.

« Ils ont mis beaucoup de temps pour reproduire la plateforme soviétique précédente, R-17. Finalement, ils ont réussi à avoir un bon résultat », fait-il remarquer.

Maintenant, la Corée du Nord livre ces missiles couvrant 900 km à 15 pays, y compris les Émirats arabes unis et le Pakistan.

Dans la nuit du 28 au 29 avril, la Corée du Nord a mené un nouvel essai d'un missile balistique dans la zone de Bukchang, au nord-est de Pyongyang. Selon l'armée sud-coréenne, le missile a explosé quelques secondes après le tir.

