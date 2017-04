Une voiture fonce sur les manifestants au Brésil

Un homme a percuté plusieurs personnes qui bloquaient la route près de la ville brésilienne de São José dos Campos, dans l'État de São Paulo. Une vidéo qui a enregistré l'incident est disponible sur YouTube.

La séquence montre plusieurs dizaines de manifestants protestant contre la réforme du code du travail et l'augmentation de l'âge du départ à la retraite. Alors que les protestataires bloquaient la circulation, un des automobilistes a décidé de passer et a avancé à petite vitesse en direction des manifestants. Plusieurs personnes lui ont alors fermé le passage. En réponse, le conducteur a brusquement appuyé sur l'accélérateur et a percuté des manifestants.

Selon les médias locaux, deux femmes ont été blessées et le conducteur a été interpellé par la police.

Le Brésil a vécu vendredi une journée de grève générale inédite en plus de 20 ans, marquée dans plusieurs grandes villes par des heurts entre manifestants opposés aux mesures du Président Michel Temer et forces de l'ordre, ainsi que des véhicules incendiés.

