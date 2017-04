«He’s Back»: Terminator reçoit la Légion d'honneur des mains de Hollande

Terminator, Schwarzie, ex-gouverneur de Californie… Les fans d'Arnold Schwarzenegger ont eu la possibilité d'ajouter encore une variante dans la liste de noms de leur idole. Reçu par le Président Hollande à l'Élysée, l'ancien acteur et gouverneur de Californie a été fait ce vendredi commandeur de la Légion d'honneur pour son action en faveur de l'environnement.

Bien que Schwarzenegger soit le fondateur de Regions of Climate Change (R20), le peuple le connaît surtout comme le fameux « Terminator », ce qui explique la réaction des internautes, pas très positive, à cet événement.

@ParisMatch Moué, c'est un peu n'importe quoi… Chevalier des Arts et des lettres, d'accord, mais légion d'honneur? Heu… #Schwarzenegger — Aldo006 (@AldoFdNC) 29 апреля 2017 г.

arrêtez de donner cette fichue légion d'honneur à n'importe qui: qu'a fait schwarzenegger pour la France? c'est n'importe quoi… https://t.co/Bivs8sob4r — Super Dupont (@SuperBeret) 29 апреля 2017 г.​

François Hollande a remis la Légion d'Honneur à Arnold Schwarzenegger https://t.co/bhdxl9FlEG — Le HuffPost (@LeHuffPost) 28 апреля 2017 г.​

Schwarzenegger qui reçoit la légion d'honneur…c'est vraiment n'importe quoi…Cette récompense ne représente donc plus rien?? — Julien Gautier (@Juliengautier06) 7 апреля 2011 г.​

Il y a aussi ceux qui ont vu un sens détourné à cette histoire. Le mandat de François Hollande expirant, et si Terminator était arrivé à l'Élysée pour sauver le Président sortant?

Arnold Schwarzenegger reçoit la Légion d'honneur des mains de François Hollande terminator sos — mrgodjan (@Mrgodjan) 28 апреля 2017 г.​

Sinon, François Hollande a remis la Légion d'honneur à Arnold Schwarzenegger. Un mandat qui se termine à tord. — Pierre Deruelle (@PierreDeruelle) 28 апреля 2017 г.​

L'internaute Kevin estime pour sa part que Terminator, connu pour sa phrase « I ll'be back » (« Je reviendrai », ndlr), a été reçu à l'Élysée pour qu'il partage son expérience du « retour » avec François Hollande.

Enfin, certains opposants à Marine Le Pen ont supposé que Terminator était revenu pour sauver la France du Front national.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »