4.000 nouveaux licenciements en Turquie suite au putsch avorté de 2016

Après avoir prolongé, il y a quelques semaines, l'état d'urgence de trois mois supplémentaires suite au putsch avorté visant à renverser le Président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016, le gouvernement turc a licencié 3 974 personnes dans le secteur public, a annoncé l'agence de presse turque Anadolu.

Parmi les personnes limogées figurent non seulement des fonctionnaires, mais aussi des militaires et des scientifiques.

© AFP 2017 Dimitar Dilkoff Plus de 113.000 personnes arrêtées depuis le putsch avorté en Turquie

En janvier 2017, plus de 6 000 Turcs ont perdu leur emploi dans le secteur public: 2 700 policiers, 1 700 fonctionnaires du ministère de la Justice, 838 de celui de la Santé et des centaines d'employés d'autres ministères ainsi que plus de 630 universitaires et 135 fonctionnaires de la structure chargée des rapports religieux.

En outre, le 27 avril, 10 jours après la victoire du Président de la Turquie au référendum visant à renforcer ses pouvoirs, le gouvernement turc a arrêté plus d'un millier de personnes et a suspendu de leurs fonctions plus de 9 000 policiers.

Ils sont considérés par les autorités comme des partisans du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être derrière le coup d'État manqué de juillet 2016.

