100 jours à la Maison-Blanche: Trump dresse un bilan sans fausse modestie

Dressant le bilan de ses premiers 100 jours à la Maison-Blanche le 29 avril à Harrisburg, en Pennsylvanie, le Président des États-Unis Donald Trump a déclaré sans s'embarrasser d'une trop grande modestie que ces trois mois avaient constitué un succès historique pour les États-Unis.

« Je crois vraiment que les premiers 100 jours de mon administration ont presque été les plus fructueux de l'histoire de notre pays. Le principal est que nous faisons revenir des emplois », a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé par la Maison Blanche.

© REUTERS/ Yuri Gripas Trump tient un discours sous une pluie des drapeaux russes (vidéo)

En outre, le président a accusé le précédent locataire de la Maison-Blanche Barack Obama d'être parti en laissant le pays en désordre.

« Avant de parler du progrès historique que nous avons atteint en de 100 jours, je dois dire que l'administration précédente nous a laissé un sacré désordre », a conclu Donald Trump.

