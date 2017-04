Syrie: l'armée libère 10 localités et des dépôts de pétrole dans la province de Homs

Les troupes gouvernementales syriennes, appuyées par des milices populaires, ont expulsés les djihadistes de Daech de 10 communes situées dans l'est de la province de Homs, a annoncé l'agence Sana.

En outre, la source précise que les militaires ont également réussi à prendre le contrôle sur des dépôts de pétrole et de gaz, situés près des localités en question.

Rappelons que vendredi, l'armée gouvernementale avait arraché aux terroristes le gisement de gaz d'Al-Chaer, un des plus grands du pays.

© AP Photo/ Seivan Selim L’armée syrienne frappe les terroristes à Deraa et Deir ez-Zor

Plus tôt, une source renseignée avait fait savoir à l'agence Sputnik que l'armée syrienne avait repris l'agglomération de Tellat al-Ilyam et ce après avoir lancé simultanément deux offensives d'envergure dans l'est de la province de Homs et aux abords de la ville de Salamyeh, dans la province de Hama.

