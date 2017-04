Pyongyang promet «une fin pitoyable» au sous-marin USS Michigan

© AP Photo/ Jun Dumaguing Un submersible nucléaire US arrive en Corée du Sud

Le site nord-coréen uriminzokkiri.com a mis l'équipage du sous-marin USS Michigan en garde contre toute provocation visant le pays communiste.

« Si le submersible ose entreprendre des démarches provocatrices, il aura une fin pitoyable », lit-on sur le portail.

Toujours selon le site, la Corée du Nord dispose d'un potentiel suffisant pour transformer « porte-avions et sous-marins américains » en « pièces de métal fondu ».

Plus tôt dans la semaine, le département américain de la Défense avait annoncé que son submersible à propulsion nucléaire Michigan avait fait escale dans le port de Busan en Corée du Sud. Auparavant, le Président américain Donald Trump avait envoyé au large de la péninsule coréenne un groupe aéronaval conduit par le porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson.

Dimanche 30 avril, la Corée du Sud et les États-Unis ont bouclé leurs manœuvres militaires annuelles conjointes, tout en poursuivant des exercices navals.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »