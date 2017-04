Fin des exercices de l’Otan Summer Shield en Lettonie

Les exercices de l'Otan Summer Shield se sont déroulés, depuis le 17 avril, sur le polygone d'Adazi et les territoires avoisinants en Lettonie avec la participation des représentants des forces armées de Lettonie, des États-Unis, de Bulgarie, d'Estonie, du Canada, de Lituanie, du Royaume-Uni, du Luxembourg, de Roumanie, de Slovaquie, d'Allemagne et de Suède.

Cette année, les exercices ont été consacrés à l'entraînement de l'appui au combat sous toutes ses formes : artillerie, défense antiaérienne, reconnaissance, défense contre l'arme d'extermination massive, défense antichars et génie.

Les exercices Summer Shield sont organisés en Lettonie depuis 2004. Initialement, ils avaient pour objectif l'entraînement des unités de l'armée lettone pour les opérations menées par les forces de la coalition en Irak. Depuis 2014, ils font partie des exercices de l'Otan et sont ouverts à tout pays de l'Alliance.



