Les manœuvres militaires US et sud-coréennes prennent fin en mer du Japon

Suite à un nouveau tir d'essai d'un missile balistique effectué par Pyongyang, Séoul et Washington ont organisé des manœuvres navales conjointes en mer du Japon qui ont pris fin ce dimanche, selon la télévision japonaise NHK.

Ainsi, d'après NHK, plus de 300 000 personnes ont participé à ces exercices, environ 290 000 militaires sud-coréens et 9 700 soldats et officiers américains.

Le porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson a également participé à ces exercices.

© AP Photo/ Ahn Young-joon La Corée du Sud et les USA entament des manœuvres militaires en mer du Japon

Les représentants officiels de la Corée du Sud ont souligné que le submersible atomique USS Michigan de la marine américaine resterait pour un certain temps aux alentours de la péninsule de Corée.

Peu de temps après que la Corée du Nord a effectué un tir d'essai raté d'un missile balistique, Séoul et Washington ont entamé des manœuvres navales en mer du Japon avec la participation du porte-avions à propulsion nucléaire USS Carl Vinson. Selon les militaires, les manœuvres sont destinées à dissuader la Corée du Nord de futures provocations et à renforcer la préparation militaire de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis.

Samedi 29 avril au matin, la Corée du Nord a mené un nouvel essai d'un missile balistique dans la zone de Bukchang, au nord-est de Pyongyang. Selon l'armée sud-coréenne, le missile a explosé quelques secondes après le tir.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».