La consule polonaise aux USA suspendue pour une image de Tusk en nazi sur Facebook

Le ministère polonais des Affaires étrangères a suspendu sa consule honoraire aux États-Unis. Mme Szonert-Binienda aurait publié une image retouchée montrant le président polonais du Conseil européen, Donald Tusk, habillé comme un officier SS de l'Allemagne nazi.

© REUTERS/ Yves Herman Tusk interrogé plus de huit heures pour une affaire d’espionnage

L'agence de nouvelles d'État polonaise PAP a annoncé le dimanche 30 avril que d'autres décisions concernant Maria Szonert-Binienda, récemment nommée au poste de consul honoraire à Akron, en Ohio, seront prises quand le ministre des Affaires étrangères du pays, Witold Waszczykowski, sera rentré de sa visite en Australie.

Mme Szonert-Binienda a pour sa part déclaré à l'Associated Press dans un courriel qu'elle n'avait jamais posté cette image de M. Tusk, soulignant que son compte avait été piraté et qu'elle ne pouvait plus y accéder.

Szonert Binienda a été nommée à son poste par le parti conservateur au pouvoir, dont le leader, Jaroslaw Kaczynski, est un rival politique de Donald Tusk.

