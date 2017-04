Six terroristes présumés arrêtés en Turquie

© AP Photo/ Hussein Malla Près de 400 membres présumés de Daech arrêtés en Turquie

La police antiterroriste turque a mené dimanche des arrestations simultanées dans le cadre d'une enquête lancée par le procureur d'Izmir interpellant six membres présumés du groupe terroriste Daech, relate le journal Hurriyet citant des sources proches du dossier.

D'après le quotidien, les intéressés se prépareraient à commettre une attaque terroriste pendant les festivités à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai. Deux d'entre eux sont des ressortissants syriens, précise Hurriyet.

© AFP 2017 Tobias Schwarz Un combattant de Daech lié au kamikaze de Berlin arrêté en Turquie

Depuis juillet 2015, la Turquie a été secouée par des attentats sanglants, attribués à Daech ou au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dans lesquels plus de 300 personnes ont trouvé la mort. L'attaque la plus meurtrière, un double attentat-suicide commis en octobre 2015, avait fait 103 morts devant la gare centrale d'Ankara.

Le dernier attentat en date a été perpétré à Istanbul la nuit du Nouvel An, lorsqu'un terroriste de Daech a attaqué une discothèque tuant 39 personnes dont plusieurs étrangers. Selon le ministère turc de l'Intérieur, plus de 5 000 membres présumés de Daech ont été arrêtés dans le pays ces dernières années.

