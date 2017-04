Trump sur Kim Jong-un: un «gars intelligent» qui a affaire à des «gens durs»

Aux yeux du Président américain Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est un « gars intelligent » (« pretty smart ») qui est contraint d'affronter des « gens durs ».

« À vrai dire je n'ai pas envie de discuter de lui. Des gens demandent : "Est-il fou ?". Je n'en ai aucune idée. […] Je peux vous dire ce que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Il était un jeune de 26 ou 27 ans, lorsqu'il a hérité du pouvoir de son père [Kim Jong-il, ndlr], lorsque ce dernier est mort. Il paraît qu'il a affaire à des gens très rudes, notamment à des généraux », a indiqué le Président dans une interview à CBS.

Malgré son jeune âge, Kim Jong-un a « réussi à prendre le pouvoir », dont, selon Donald Trump, beaucoup d'autres voulaient s'emparer. « Il est, certainement, un gars assez intelligent. Mais nous avons une situation qui dure depuis longtemps et nous ne pouvons la laisser perdurer d'avantage », a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter que les administrations de Bill Clinton et George W. Bush devaient déjà résoudre ce problème.

© Sputnik. Ilya Pitalev La Corée du Nord termine les essais de son missile à moyenne portée

Pour Donald Trump, la Chine pourrait jouer un rôle dans le règlement du problème.

« Ils [les Chinois, ndlr] ne veulent pas voir une Corée du Nord déstabilisée. Mais ils ne veulent pas qu'elle dispose d'arsenaux nucléaires », a-t-il expliqué avant de conclure que le temps montrerait si Xi Jinping pourrait avoir une influence et changer la situation.

