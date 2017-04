Colère et excuses en Seine-et-Marne: pourquoi on annule les résultats du 1er tour

© REUTERS/ Charles Platiau Le Pen explique la véritable raison de la «fébrilité» de Macron

Colère, indignation et stupéfaction, tels sont les sentiments éprouvés par les habitants du petit village de Louan-Villegruis-Fontaine, dans le département de Seine-et-Marne, où résident quelque 500 habitants.Et pour cause: il se trouve que le Conseil constitutionnel a annulé les suffrages de 302 personnes au prétexte que « le procès-verbal du vote des habitants n'aurait pas été transmis à la préfecture, parce qu'il n'aurait pas été imprimé au soir du 1er tour », selon les informations publiées par Le Parisien

Bien que James Dané, le maire de Louan-Villegruis-Fontaine, ait déjà commenté cet incident en présentant ses excuses aux villageois, ceux-ci ne s'en remettent pas.

« Je ne comprends qu'on puisse faire une boulette pareille. Mon fils de 18 ans, dont c'est le 1er vote, est dans le même état. On se dit qu'il y a des assesseurs, une organisation, et qu'à chaque vote, c'est la même chose, mais là… », fulmine Marie, citée par Le Parisien.

Dans le même temps, un autre interlocuteur du journal fait part de sa profonde indignation.

« Forcément qu'on est en colère! La mairie nous embête sur plein de choses anodines et là, elle nous fait ce coup de Trafalgar. Notre vote n'a pas d'incidence de toute façon, mais c'est l'un de nos droits qui n'a pas été respecté! », fustige-t-il.

D'ailleurs, cet incident n'a pas été négligé par les internautes qui se sont empressés de le commenter.

@le_Parisien C'est lamentable et c'est normal que les gens manifestent leur colère. Jamais une élection n'avait fait l'objet d'une invalidation de votes. — Tarkhrod (@MALIBERTE2017) 30 апреля 2017 г.

Dimanche 7 mai, il faudra que les assesseurs soient vigilants… Cette élection 2017 pue!https://t.co/IOO968HFK6 via @LeParisien_77 — Jackye 33 #MerciFF (@GoninJackye) 30 апреля 2017 г.

@le_Parisien Encore une fois sa prouve la tricherie dans ces élections #SansMoiLe7Mai — Ellias (@elliasamorrocan) 30 апреля 2017 г.

@le_Parisien Vraiment hâte que cette élection se termine, c'est un déshonneur de bout en bout — Esly (@ToumsyBell) 30 апреля 2017 г.

@le_Parisien Ah! Les Membres de CONS-EIL CONS-TITUTIONNEL? Franchement Vous n'Avez que Ça à PONDRE, ENCOURAGEMENTS à L'ABSTENTION pÔvre France RIDICULE — Christian Serradell (@cps_christian) 30 апреля 2017 г.

​Par ailleurs, les membres de la twittosphère n'ont pas oublié de rappeler que la majorité des gens de cette localité avaient voté pour Marine Le Pen, présidente du FN.

@le_Parisien évidemment le vote serait favorable à macrotte, il n'aurait pas eu d'oubli!!!! — amed ben basculante (@AmedBasculante) 30 апреля 2017 г.

Comme par hasard, dans un village oû #mlp est en tête! https://t.co/XnW1rMUmjE — RasLe Bol2017 🇫🇷⚫️ (@2017Raslebol) 30 апреля 2017 г.

​Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai au second tour de la présidentielle. Au premier tour, l'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des votes, contre 21,3 % à Marine Le Pen. Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle a donc obtenu plus de 7,6 millions de voix.

