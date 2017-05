27 blessés sur un vol Moscou-Bangkok en raison de turbulences

D'après le chef du service consulaire de l'ambassade de Russie en Thaïlande Vladimir Sosnov, 27 passagers d'un vol Moscou-Bangkok de la compagnie aérienne russe Aeroflot, dont 24 Russes, ont été blessés quand l'avion traversait une zone de turbulences.

En ce moment, plusieurs blessés sont en train d'être opérés dans des hôpitaux thaïlandais, d'autres le seront prochainement, a précisé M. Sosnov.

Selon la compagnie aérienne, le nombre total de blessés s'élève à 25 personnes, dont 14 sont encore hospitalisées et 11 ont déjà quitté les hôpitaux.

Auparavant, le site Web de l'ambassade russe avait indiqué que des citoyens russes avaient reçu différents types de blessures de types, principalement des fractures et des contusions. D'après les diplomates, les passagers ont été blessés car leurs ceintures de sécurité n'étaient pas attachées.

D'après la compagnie aérienne Aeroflot, 40 minutes avant l'atterrissage à l'aéroport de Bangkok, l'avion assurant le vol SU-270 s'est retrouvé lundi 1er mai dans une zone de violentes turbulences, suite à quoi certains passagers ont été blessés. Aeroflot précise que ce type de turbulences se caractérise par le fait qu'elles apparaissent non pas dans les nuages, mais dans un ciel clair avec une bonne visibilité, le radar ne pouvant pas détecter l'approche du phénomène. C'est pourquoi l'équipage n'a pas la possibilité de prévenir les passagers.

À 3h38 heure de Moscou, l'avion a atterri à l'aéroport de Bangkok, les blessés ont reçu une aide médicale.

Des représentants de la compagnie aérienne, en coopération avec des employés du consulat russe à Bangkok, sont en contact avec les victimes pour leur venir en aide.

L'ambassade a ouvert une hotline pour tout renseignement sur l'incident: +66 90 403-3645.

