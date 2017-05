La Russie propose de créer des «zones d’apaisement» en Syrie

Moscou a proposé de créer quatre zones d'apaisement des tensions dans la province d'Idlib, au nord de la ville de Homs, dans la Ghouta orientale et dans le sud de la Syrie, apprend Sputnik d'une source proche du dossier.

« La Russie propose de créer quatre zones de réduction des tensions en Syrie: dans la province d'Idlib, au nord de la ville de Homs, dans la Ghouta orientale et dans le sud de la Syrie », précise le document.

L'initiative prévoit également « la création de lignes de sécurité tout au long des zones de réduction des tensions afin de prévenir toute confrontation entre les parties de la crise syrienne », lit-on dans le texte.

En outre, la Russie appelle à mettre en place sur les lignes de sécurité des postes de contrôle afin d'« assurer le libre passage des civils non armés, l'acheminement de l'aide humanitaire » et l'accès au commerce. Outre les postes de contrôle sur les lignes de démarcation, Moscou propose de créer « des centres de surveillance du respect du cessez-le-feu. »

