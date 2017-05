Pas de voile pour Merkel lors de sa visite en Arabie saoudite

Accueillie au palais de Jeddah (ouest) par le roi Salman et ses principaux collaborateurs, Angela Merkel ne portait pas de foulard.

En ce sens, elle a suivi l'exemple d'autres visiteuses occidentales de l'Arabie saoudite, notamment d'Hillary Clinton et de Michelle Obama, qui n'avaient pas couvert leurs cheveux dans le royaume islamique conservateur.

Selon le quotidien The Independent, le Premier ministre britannique Theresa May n'a pas, elle aussi, respecté le protocole lors de sa visite à Riyad, disant qu'elle espérait être une source d'inspiration pour les femmes opprimées en Arabie Saoudite.

© AFP 2017 Safin Hamed L'Allemagne interdit aux fonctionnaires le port du voile intégral

Jeudi dernier, le parlement allemand a voté l'interdiction du port du voile intégral dans la fonction publique, la magistrature et l'armée.

