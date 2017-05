Diplomate ukrainien: sans la Russie, l’atmosphère à l’Eurovision sera «assombrie»

Dans une interview au site d'information Huffington Post Deutschland, l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne Andreï Melnik a déclaré que l'affaire de la candidate russe Ioulia Samoïlova, qui s'est vu interdire de participer à l'Eurovision 2017, pourrait influencer négativement l'atmosphère du concours de chanson.

« L'humeur pourrait être quelque peu assombrie. C'est une triste réalité», a remarqué le diplomate.

© Sputnik. Alexey Filippov Eurovision-2018: le boycott télévisé sans conséquences pour la Russie

D'après M. Melnik, Kiev aurait théoriquement pu autoriser l'entrée de la chanteuse russe en Ukraine, « mais dans ce cas-là, les dommages au niveau de la politique interne auraient été trop grands » car toute l'attention aurait été attirée non pas par le concours, mais par « des troubles provoqués à dessein ».

Le diplomate a également exprimé l'espoir que le concours serait consacré en premier lieu à la musique et non pas à des « jeux politiques ».

Le 22 mars, la porte-parole du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a fait savoir que les services secrets ukrainiens avaient interdit à Mlle Samoïlova, la candidate russe à l'Eurovision, d'entrer en Ukraine pour une période de trois ans, l'accusant de s'être produite en 2015 en Crimée, péninsule rattachée à la Russie en 2014. Un déplacement que Kiev a qualifié de « violation de la législation ukrainienne » et en raison duquel les autorités ukrainiennes ont appelé la Russie à changer de candidat.

Plus tard, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a proposé à la Russie que sa participante chante en duplex ou de remplacer cette dernière. La chaîne de la télévision russe Pervyi kanal a qualifié ces propositions d'inacceptables et a déclaré que la diffusion du concours en Russie était impossible.

