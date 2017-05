Merkel veut régler le conflit yéménite

Pour la chancelière fédérale allemande, il n'existe pas de solution militaire au conflit au Yémen. À son arrivée aux Émirats arabes unis pour une visite de travail, Angela Merkel a annoncé que Berlin était prêt à s'engager dans le règlement de la crise qui affecte le pays.

Selon l'agence DPA, l'Allemagne a proposé de « soutenir le processus mené par l'Onu au Yémen par ses propres moyens politiques ». Mme Merkel a également souligné que cette initiative avait été saluée par l'Arabie saoudite, où elle s'était rendue la veille.

© AFP 2017 Nicholas Kamm Le Pentagone veut muscler son implication dans le conflit au Yémen

La confrontation entre les troupes gouvernementales yéménites et les forces fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh ne tarit pas depuis août 2014. Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'invasion d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite.

Selon les estimations de l'Onu, près de 19 millions de Yéménites, soit deux tiers de la population du pays, ont actuellement besoin d'une aide humanitaire, alors que 7,3 millions d'entre eux subissent une pénurie aiguë de nourriture.

