Des radicaux attaquent des manifestants âgés en Ukraine le 1er mai (vidéo)

Dans la ville ukrainienne de Vinnitsa, des membres de l'organisation nationaliste de droite radicale S14 ont attaqué les participants d'une manifestation des forces de gauche à l'occasion du 1er mai, essayant de faire avorter l'action, selon des médias ukrainiens.

Dans un premier temps, la police n'a pas pu les repousser et les radicaux s'en sont pris à la foule de personnes âgées venues manifester. Les extrémistes ont commencé à leur retirer leurs drapeaux rouges indiquant « L'alliance des forces de gauche » et « Socialistes ». La manifestation a vite dégénéré en violents heurts.

В Сеть выложили видео нападения группы радикалов на мирных мит… Появилось видео нападения украинских радикалов на участников первомайского митинга в Виннице. Опубликовано НТВ 1 мая 2017 г.

Par la suite, les forces de police sont parvenues à faire quitter la place aux radicaux. Parmi les manifestants, personne n'a été blessé.

Le rassemblement à Vinnitsa a été organisé par une cellule locale de l'organisation « Pour l'avenir de l'Ukraine ».

