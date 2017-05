Trump recevra Abbas mercredi à la Maison-Blanche

Le Président américain Donald Trump rencontrera mercredi dans sa résidence officielle à Washington le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a fait savoir lundi le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer.

« Mercredi, le Président accueillera le chef de l'Autorité palestinienne dans le cadre de sa visite officielle » aux États-Unis, a-t-il déclaré aux journalistes.

En évoquant la rencontre, M. Spicer a pointé que « l'objectif principal du Président était de parachever la paix dans la région. […] Je pense que ce sera le thème principal de la discussion ».

Les informations sur une rencontre Trump-Abbas ne datent pas d'hier. Plus tôt, il avait été annoncé que les deux hommes devaient se rencontrer début mai. Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki avait alors annoncé que lors de leur entretien, MM. Trump et Abbas évoqueraient la reprise de négociations directes entre Israël et l'Autorité palestinienne.

