Frappe US en Syrie: un «divertissement après le dîner», selon le ministre US du Commerce

« Dès que le dessert a été servi, le président s'est adressé à M. Xi et a dit qu'il voulait lui raconter quelque chose, à savoir le lancement de 59 missiles sur la Syrie. C'était en guise de divertissement après le dîner », a déclaré Wilbur Ross lors de la conférence annuelle du centre analytique Milken Institute en Californie.

Selon le magazine Time, Wilbur Ross a précisé qu'organiser ce « divertissement » « n'avait rien coûté » au Président américain.

Les États-Unis ont effectué, dans la nuit du 6 au 7 avril, une frappe de missiles contre la Syrie, accusant le gouvernement de Bachar el-Assad d'avoir eu recours à des armes chimiques à Khan Cheikhoun, où, selon des sources locales proches de l'opposition, une attaque aurait fait 80 morts et 200 blessés. La Russie a critiqué la démarche de Washington et a réclamé des preuves de l'implication de Damas dans cette attaque présumée.

« C'est une décision très difficile à prendre, car des vies humaines sont en question », a déclaré Donald Trump aux journalistes, commentant son ordre de tirer 59 missiles de type de Tomahawk sur une base syrienne.

