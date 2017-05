Rencontre de Sotchi: Poutine envisage de discuter de l’Ukraine et de la Syrie avec Merkel

« Merci d'avoir pu trouver du temps pour venir chez nous et de nous informer sur les préparatifs du sommet du G20 à Hambourg. Et, bien sûr, nous ne pouvons manquer de profiter de cette visite pour discuter des relations bilatérales et des questions plus problématiques. Je veux parler de l'Ukraine, de la Syrie, et peut être d'autres régions », a déclaré M. Poutine à l'adresse de son homologue allemand.

À son tour, Mme Merkel a déclaré qu'il était important de s’entretenir sur les relations bilatérales, qualifiant la Russie de partenaire important du G20. Outre le conflit à l’est de l’Ukraine et la crise syrienne, elle a également souhaité aborder la question de la situation en Libye.