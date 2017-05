Après avoir bloqué Wikipédia, Ankara s’en prend à son fondateur

Le procès du divorce entre les autorités turques et l'encyclopédie en ligne Wikipédia semble être à son comble. Après avoir bloqué l'accès au site sur tout le territoire du pays, l'exposition World Cities Expo risque de ne pas pouvoir accueillir le créateur de la célèbre encyclopédie.

« On a pris la décision d'annuler l'invitation de Jimmy Wales [fondateur de Wikipédia, ndlr] à l'exposition World Cities Expo. Il a donc été informé que son invitation était annulée », a relaté le service de presse de la mairie d'Istanbul.

© AFP 2017 LIONEL BONAVENTURE L’encyclopédie en ligne Wikipédia bloquée en Turquie

L'exposition World Cities Expo se tiendra à Istanbul du 15 au 18 mai et sera consacrée au développement des villes. Plus de 100 entreprises turques et internationales y sont conviées.

Suite à la décision de la Turquie, Wikipédia a été bloqué dans le pays à partir du samedi 29 avril: la déclaration concernée du Conseil des technologies de l'information et de la communication se réfère à la loi 5651 « Sur le règlement des diffusions sur Internet et sur la lutte contre les crimes dans ce domaine » et évoque des « mesures administratives » visant le site wikipedia.org.

© AP Photo/ Petros Karadjias Les autorités turques expliquent leur décision de bloquer Wikipédia

Selon l'agence, qui se réfère au ministère turc des Transports et des Communications, les responsables de Wikipédia étaient informés « au sujet de la nécessité de renoncer à la publication d'informations fausses et injustifiées sur les liens présumés d'Ankara avec des organisations terroristes », mais malgré de multiples avertissements, le portail a refusé de supprimer les textes. Le ministère indique que la décision de bloquer Wikipédia a ainsi été prise et ajoute que, dans le cas où le portail appliquerait les changements demandés, l'accès serait restauré.

