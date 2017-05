Tragédie d’Odessa: Poutine rappelle que les coupables n'ont toujours pas été punis

La communauté internationale n’a pas le droit d’oublier les tragédies comme celle survenue il y a trois ans jour pour jour dans la ville ukrainienne d’Odessa, a déclaré mardi à Sotchi le Président russe Vladimir Poutine, qui reçoit aujourd’hui la chancelière Angela Merkel.

« Je ne peux pas ne pas le mentionner aujourd’hui: comme vous vous en souvenez, une tragédie atroce a eu lieu il y a trois ans exactement à Odessa. Des nationalistes ukrainiens avaient alors poursuivi des personnes sans défense jusqu’à la Maison des Syndicats où ils ont été brûlés vifs. Les coupables n’ont toujours pas été traduits en justice, n’ont pas été punis. La communauté internationale ne doit pas l’oublier et doit prévenir la réédition de tels actes barbares à l’avenir », a déclaré M. Poutine à l’issue de la rencontre.

Le 2 mai 2014, des heurts opposant des fans de football, des partisans de l’EuroMaïdan (nom donné aux actions de protestation qui ont abouti au changement de pouvoir en Ukraine) et les anti-Maïdan avaient éclaté à Odessa. En conséquence, 48 personnes avaient été tuées par des personnes radicalisées: six dans les affrontements près de la place Gretcheskaïa et 42 dans l’incendie criminel de la Maison des Syndicats, déclenché par des nationalistes.

