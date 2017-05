Syrie, antiterrorisme… Merkel trouve des points de convergence avec Poutine

Angela Merkel a indiqué que lors des pourparlers avec Vladimir Poutine à Sotchi, elle avait déclaré que l'Allemagne soutenait le renforcement du régime du cessez-le-feu en Syrie et qu'elle était prête à coopérer plus étroitement avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme international.

« Nous avons également parlé de la situation en Syrie. Moi, en tant que Chancelier fédéral, j'ai noté que nous voulons faire tout notre possible pour maintenir la trêve, le cessez-le-feu afin d'aider les gens. Je crois que c'est un approche que nous pouvons suivre », a déclaré Angela Merkel.

« Je pense que nous pouvons encore parler de la situation en Libye. Nous sommes unis en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme international. Dans ce domaine, l'Allemagne et la Russie peuvent coopérer encore plus étroitement », a ajouté Mme Merkel.

Alors que les relations entre Moscou et Berlin connaissent une baisse de régime et que les pourparlers bilatéraux se font rares depuis 2014, Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui Angela Merkel à Sotchi.

© AFP 2017 Alexander Nemenov Poutine à Merkel: l’Allemagne reste le partenaire économique principal de la Russie

M. Poutine a accueilli chaleureusement la délégation allemande dans sa résidence. Au cours de la réunion, les chefs d'État ont discuté des problèmes les plus actuels, notamment les relations bilatérales, le sommet du G20, la situation en Ukraine, en Syrie et en Libye.

La dernière rencontre bilatérale au sommet remonte à la venue d'Angela Merkel en Russie le 10 mai 2015. De son côté, le président russe ne s'est jamais rendu en Allemagne pour s'entretenir avec la chancelière en tête-à-tête ces trois dernières années.

M. Poutine est allé à Berlin le 19 octobre 2016, mais l'entretien s'est tenu au « Format Normandie », c'est-à-dire la configuration diplomatique adoptée pour traiter la question de l'Ukraine (Allemagne, Russie, Ukraine et France).

