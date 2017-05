La version maritime de l'Alligator russe passe des essais en mer

Les hélicoptères ultramodernes Ka-52K construits par le bureau Kamov viennent de terminer la première étape des essais en mer, a annoncé mardi le service de presse du groupe Hélicoptères de Russie, qui fait partie du consortium Rostec.

« À l'heure actuelle, les appareils se trouvent sur la base du bureau Kamov dont les spécialistes évaluent l'état général des hélicoptères et de leurs équipements après l'exécution des tâches dans des conditions climatiques difficiles », lit-on dans un communiqué.

© Sputnik. Vitaly Ankov Le Ka-52: la nouvelle version dévoilée en photos

Le groupe précise que deux hélicoptères ont pris part dans les essais en question, qui se sont déroulés entre fin 2016 et début 2017.

Le Kamov Ka-52K « Katran » est une version maritime du Ka-52 « Alligator » destinée à détruire des blindés, des ouvrages ainsi que des aéronefs se déplaçant à une vitesse réduite, mais il peut également effectuer des missions de reconnaissance et de soutien des troupes.

Le Ka-52K bénéficie de pales et d'ailes repliables, d'un train d'atterrissage renforcé, d'un traitement anticorrosion, ainsi que de nouvelles capacités comme la lutte antinavire.

