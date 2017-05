Attaque au camion en Suède: le régime frontalier renforcé sera levé le 4 mai

Le gouvernement suédois annulera, à partir du 4 mai, la mesure durcissant le contrôle frontalier.

Le gouvernement s'apprête à mettre un terme aux contrôles dans les bus, les trains et les ferryboats circulant entre le Danemark et la Suède, relate le site SVT.

© AFP 2017 Jonathan NACKSTRAND Attentat de Stockholm: Le suspect «reconnaît avoir commis un acte terroriste»

Cette décision a été officialisée lors d'une conférence de presse avec la participation du ministre de l‘Intérieur et du ministre suédois des Infrastructures.

Le régime de contrôle frontalier renforcé sera en vigueur jusqu'au 4 mai.

Le 7 avril, le Premier ministre suédois Stefan Löfven a annoncé un renforcement du régime de contrôle à la frontière suite à l'attaque au camion bélier perpétrée le même jour à Stockholm et qui avait fait quatre morts et 15 blessés.

