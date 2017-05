Format Normandie: pas de réunion au sommet avant la fin des élections en France

Le format Normandie ne pourra pas se réunir au sommet tant que les élections présidentielle et législatives n'auront pas pris fin en France, a déclaré le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.

« Il ne s'agit pas d'une pause, mais il n'y a pas de possibilité de le réunir ou d'initier sa tenue, car d'abord la France élit son Président, ensuite il y aura des législatives. Il y aura la formation d'une nouvelle équipe. Pourtant, [Vladimir] Poutine et [Angela] Merkel ont noté que, sans doute, au niveau des experts, il y aura des personnes qui continueront à y prêter attention. Ils espèrent donc que les échanges se poursuivront », a-t-il expliqué.

À la question de savoir si pendant leur entretien à Sotchi le Président russe et la chancelière allemande avaient évoqué ce mardi l'adhésion des États-Unis au Format Normandie, il a répondu par la négative.

© Sputnik. Igor Maslov Poutine espère que le format Normandie poursuivra son activité après l'élection en France

Le format Normandie désigne les réunions quadripartites entre Berlin, Moscou, Kiev et Paris pour résoudre la crise qui embrase l'Ukraine. « Normandie» fait référence à une première rencontre dans le Calvados entre le Président russe et son homologue ukrainien, organisée sous l'égide de François Hollande et en présence d'Angela Merkel en marge des commémorations des 70 ans du Débarquement allié, le 6 juin 2014.

