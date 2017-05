La popularité d’Emmanuel Macron en chute de 5 points, selon les sondages

Emmanuel Macron remporterait la victoire au second tour de la présidentielle accumulant 59 % des voix et perdant ainsi cinq points dans les intentions de votes exprimées en sa faveur le lendemain du premier tour, a révélé un sondage réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV.

Par ailleurs, si le candidat d'En marche! est en train de perdre de sa popularité et de reculer face à sa rivale Marine Le Pen, cette dernière totalise désormais 41 % des intentions de vote, qui lui selon le même sondage.

Selon Elabe, l'ancien ministre de l'Économie perd le soutien des électeurs qui avaient donné leurs voix aux candidats battus au premier tour.

Ainsi, 23 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon affirment qu'ils voteront pour Marine Le Pen au second tour, ce qui constitue une hausse de sept points en une semaine, tandis que 44 % accorderont leur soutien à Emmanuel Macron, qui perd ainsi neuf points. 33 % des électeurs restent encore partagés.

En ce qui concerne les électeurs de François Fillon, ils sont 46 % (-3) à dire qu'ils voteront pour le candidat d'En Marche! et 30 % (+2) pour Marine Le Pen. 24 % des citoyens hésitent et n'ont pas encore dévoilé leurs intentions de vote.

« Cette indécision plus prononcée qu'il y a une semaine auprès des électeurs des principaux candidats éliminés au premier tour contribue, en partie, au resserrement du rapport de forces entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. S'ajoute à cela de meilleurs reports en faveur de la candidate du Front national », poursuit l'institut de sondages.

Le sondage a été réalisé en ligne du 28 avril au 2 mai auprès d'un échantillon de 3 956 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Le second tour de l'élection présidentielle française de 2017 se tient le 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Ayant obtenu les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu le 7 mai prochain.

