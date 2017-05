Négociations entre Poutine et Merkel, un progrès après une longue pause

© Sputnik. Igor Maslov Poutine espère que le format Normandie poursuivra son activité après l'élection en France

Au cours de leurs négociations à Sotchi, les leaders russe et allemand, Vladimir Poutine et Angela Merkel, n'ont pas rapproché leurs positions, mais le fait-même de leur rencontre est un progrès, estime le sénateur russe Alexeï Pouchkov.

« À Sotchi, ni Poutine, ni Merkel ne sont revenus sur leurs positions de base. Mais le fait même qu'ils ont tenu des négociations de fond est un progrès après une longue pause », a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Ceci étant dit, il a pointé une sorte de dualité dans la position de la chancelière allemande.

В Сочи ни Путин, ни Меркель не отошли — и не могли отойти —от базовых позиций. Но сам факт предметных переговоров — сдвиг после долгой паузы — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 mai 2017

​« Merkel "espère la levée des sanctions", mais insiste sur leur prorogation. L'Otan "veut coopérer", mais poursuit le conflit », a-t-il constaté. « Une double comptabilité », a ajouté le sénateur.

En outre, la rencontre de Sotchi n'a pas pu échapper à une « section de propagande libérale ».

« La presse allemande garde à flot le thème de "l'ingérence" de la Russie dans les élections en Occident. Et à Sotchi, ce thème a été soulevé », considère-t-il.

Vladimir Poutine et Angela Merkel ont tenu ce mardi 2 mai une rencontre dans la ville balnéaire russe de Sotchi. Les deux leaders ont passé en revue un large éventail de questions, dont la lutte antiterroriste, la nécessité de poursuivre le travail au format dit de Normandie et les sanctions.

