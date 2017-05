Trump taclé par Clinton pour sa diplomatie via Twitter

« Les négociations sont essentielles. Mais elles doivent faire partie d'une stratégie plus large. Ce n'est pas l'affaire d'un simple tweet matinal du type "Rencontrons-nous un matin et voyons si nous pouvons nous entendre, peut-être parviendrons-nous à un accord". Cela ne fonctionne pas », a-t-elle déclaré sous les applaudissements de l'assistance.

Il est notoire que Donald Trump utilise largement des tweets qui concernent souvent la politique étrangère de Washington. Les expressions « parvenir à un accord » et « s'entendre » sont les plus utilisées par le Président américain sur son compte Twitter.

…subject to the fact that if we do not reach a fair deal for all, we will then terminate NAFTA. Relationships are good-deal very possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

​Don't let the FAKE NEWS tell you that there is big infighting in the Trump Admin. We are getting along great, and getting major things done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Pour ce qui est de sa défaite à la présidentielle, Mme Clinton a une nouvelle fois pointé du doigt l'ingérence russe et la publication, le 28 octobre, de la lettre du directeur du FBI James Comey, qui avait relancé l'affaire de ses courriels.

« Si les élections avaient eu lieu le 27 octobre, j'aurais été votre Présidente », a-t-elle déclaré avant d'ajouter que la lettre de Jim Comey du 28 octobre et le « WikiLeaks russe » avaient soulevé des doutes dans l'esprit des personnes qui avaient l'intention de voter pour elle, mais qui après coup se sont laissés gagner par la peur.

Le tout dernier démenti de l'ingérence russe dans les processus politiques intérieurs des autres pays a été donné par le Président russe Vladimir Poutine à l'issue de son entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel.

« Nous ne nous ingérons jamais dans la vie politique et les processus politiques des autres pays. Et nous voudrions bien que personne ne s'ingère dans notre vie politique, dans la vie politique intérieure de la Russie. Malheureusement, nous observons des choses tout à fait contraires », a-t-il déclaré.

