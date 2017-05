Sous couverture, des policiers néerlandais résolvent un casse à 72 millions de dollars

Aux Pays-Bas, une affaire du vol des diamants, d'un montant de 72 millions de dollars (64 millions d'Euros), a été résolue par des policiers qui ont dû travailler sous couverture et jouer le rôle de journalistes, relate le NL Times.

Un des plus grands vols de l'histoire des Pays-Bas a eu lieu en 2005. Un groupe de personnes armées a pénétré sur le périmètre clos de l'aéroport d'Amsterdam. Les criminels ont braqué les employés de la compagnie aérienne, dont un des avions transportait les bijoux, puis ont détourné une voiture blindée dans le parking fermé de l'aéroport avant de s'enfuir avec les diamants.

La police a réussi à trouver une partie des pierres fines et à arrêter plusieurs suspects, mais a dû les libérer faute de preuves. Les 43 millions de dollars (38 millions d'Euros) de diamants manquants n'ont pas été retrouvés.

Les sept suspects n'ont été arrêtés qu'en janvier 2017, grâce à une nouvelle enquête, lors de laquelle les policiers ont essayé d'infiltrer l'organisation criminelle en prétendant être journalistes qui préparaient un reportage sur le crime. Les policiers travaillant sous couverture évitaient tout contact avec les organisateurs principaux du vol, mais essayaient d'obtenir des informations de la part de leur entourage.

Les suspects seront traduits en justice mercredi.

