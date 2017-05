Les momies, victimes inattendues de la guerre au Yémen

Si les hommes au Yémen font face à la famine et aux épidémies, les objets conservés au musée archéologique de la capitale Sanaa en deviennent également les victimes.

« Les momies ont commencé à se décomposer et sont envahies par les bactéries. En raison de la pénurie d'électricité, les machines censées les maintenir en bon état ne fonctionnent pas », explique Abdelrahman Djarallah, directeur du département des Antiquités à l'Université de Sanaa, cité par Reuters.

« Nous avons besoin de certains produits chimiques pour assainir les momies tous les six mois, et ils ne sont plus disponibles à cause de la situation politique », commente-t-il.

Les coupures de courant sont chose habituelle pour Sanaa. Du coup, les déshumidificateurs d'air en place dans la « salle des momies » se trouvent désactivés.

Les spécialistes des antiquités réclament à l'université et au ministère de la Culture des financements et du matériel pour mieux combattre les microbes qui s'attaquent à la chair des momies. Mais la fermeture de l'aéroport de Sanaa et le quasi-blocus d'un port stratégique sur la mer Rouge ont stoppé les importations de produits chimiques nécessaires à leur préservation, précise l'agence.

Les bombardements ont eux aussi participé à la dégradation de certains trésors culturels du Yémen. Des tours médiévales ont été rasées par des frappes aériennes dans le centre historique de Sanaa, et le même sort a été réservé à une mosquée du moyen âge et un fort ottoman. Les membres d'Al Qaïda ont en outre dynamité plusieurs sanctuaires soufis.

