Poutine: les pays garants du règlement feront tout pour une désescalade en Syrie

Moscou et Ankara espèrent que les parties au conflit, réunies ce mercredi à Astana, au Kazakhstan, adopteront une décision définitive sur la mise en place de zones de sécurité en Syrie. Quant aux pays garants du processus de paix (Russie, Iran et Turquie), ils feront tout leur possible pour développer les mécanismes de désescalade de la situation dans le pays, a déclaré mercredi à Sotchi le Président russe Vladimir Poutine.

« Notre position coïncide parfaitement avec celle du Président turc. Nous partons du principe que les parties au conflit réunies aujourd'hui à Astana prendront une décision définitive. Car, au bout du compte, le destin de leur pays ne dépend que d'eux », a déclaré le leader russe lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

« Pour notre part, nous, la Turquie, l'Iran et la Russie en tant que garants ferons tout pour que ces mécanismes s'améliorent et soient efficaces », a-t-il souligné.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Poutine: pas de vols dans les zones de sécurité en Syrie à une seule condition

Une réunion internationale sur la Syrie regroupant les pays-garants du cessez-le-feu, la Russie, la Turquie et l'Iran, avec la participation de l'Onu et des représentants de la délégation du gouvernement syrien et de l'opposition armée, se tient à Astana les 3-5 mai.

