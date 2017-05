Iran: plus de 20 mineurs tués dans une explosion

Une explosion dans une mine de charbon de la province du Golestan, au nord-est de l'Iran, a emporté plus d'une vingtaine de vies et fait de nombreux blessés a indiqué l'agence Reuters, se référant à des médias locaux. 21 corps ont déjà été sortis de la mine après l'accident.

« Il s'agit des corps de mineurs qui étaient descendus dans la mine pour secourir leur camarades. Ce bilan ne comprend pas les 32 mineurs qui ont été bloqués dans la mine » a déclaré Reza Bahrami, le chef de la Maison de l'industrie et des mines de la province du Golestan, cité par l'AFP.

Les autorités avaient annoncé qu'au moins 90 mineurs étaient pris au piège à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Selon l'agence officielle Irna, une trentaine de mineurs blessés ont été transportés dans différents hôpitaux de la région.

D'après la version préalable, l'explosion a été provoquée par la tentative de démarrage du moteur d'un chariot, qui a provoqué l'effondrement d'une partie d'un tunnel, selon les médias iraniens, également cités par l'AFP.

Les équipes de secours avaient déjà commencé les opérations de déblayage pour accéder aux mineurs bloqués sous terre, mais elles sont rendues difficiles en raison d'une concentration élevée de gaz.

Selon le directeur du Croissant rouge de la province, Hossein Ahmadi, cité par l'agence Tasnim, les secouristes ont réussi à parcourir « jusqu'à 800 mètres dans les tunnels, mais ils ont eux-mêmes manqué d'oxygène ».

La mine de charbon d'Azad Shahr, où travaillent 500 mineurs, « dispose de tunnels horizontaux longs de plus de 1 000 mètres et les mineurs sont bloqués à l'extrémité de l'un de ces tunnels », a affirmé Irna.

