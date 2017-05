Daech cherche à créer son propre réseau social, selon Europol

Selon un porte-parole d'Europol, Daech et d'autres organisations terroristes sont en train de créer un réseau social qui devrait leur permettre de diffuser leur propagande et de se financer en évitant les contrôles de sécurité.

Europol a mené la semaine dernière une opération de 48 heures contre la propagande en ligne de groupes terroristes et extrémistes. En collaboration avec les polices de Belgique, de Grèce, de Pologne, du Portugal et des États-Unis, il a jugé « nocifs et illégaux » plus de 2 000 éléments de contenu en ligne en six langues différentes, dont des vidéos de propagande et des publications glorifiant ou soutenant le terrorisme. Ces contenus ont ensuite été signalés aux fournisseurs de services en ligne afin qu'ils soient retirés, annonce un communiqué d'Europol.

© AFP 2017 STEPHAN JANSEN

« Cette frappe coordonnée contre la propagande terroriste en ligne s'est principalement concentrée sur la production en ligne de matériaux terroristes par des organes médiatiques affiliés à l'État islamique et à al-Qaïda » et sur les comptes utilisés « pour radicaliser, recruter, diriger des activités terroristes », précise le communiqué.

