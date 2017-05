THAAD: Trump réussira-t-il à faire payer Séoul?

Selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, H.R. McMaster, les États-Unis renégocieront les conditions de déploiement sur le sol sud-coréen du système de défense antimissile THAAD. L'expert militaire Kim Dongyeop, de l'Université Kyungnam, a évoqué dans un entretien avec Sputnik cette déclaration qui préoccupe Séoul.

« On s'attendait déjà depuis longtemps à ce que les États-Unis exigent de la Corée du Sud qu'elle augmente ses dépenses à la défense collective ou pressent Séoul d'acheter des armements propres, ce qui impliquerait un budget plus important dédié à la défense », a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

M. Kim a déclaré craindre que les propos de M. McMaster ne visent à contraindre Séoul à payer des éléments supplémentaires du bouclier antimissile américain.

« Dans les conditions où l'efficacité du THAAD contre les missiles de Pyongyang n'est toujours pas prouvée, les appels à "acheter et utiliser en toute indépendance le THAAD" me semblent dangereux », a résumé l'expert.

Le Président américain Donald Trump avait affirmé en amont que Séoul devait payer 1 milliard de dollars (911 millions EUR) pour le bouclier antimissile déployé en Corée du Sud. Cette déclaration a entraîné une vive réaction de la part de Séoul étant donné qu'elle allait à l'encontre de l'accord déjà signé entre les deux pays et prévoyant notamment que le gouvernement sud-coréen fournisse le terrain et les installations et la partie américaine assure le financement du système et sa maintenance future. Selon la Maison-Blanche, il ne s'agit en fait que de revoir ses alliances pour un partage de la charge et de la responsabilité.

