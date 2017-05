Macron soutenu par Obama: Thierry Mariani dénonce les doubles standards

En apportant son soutien au candidat français Emmanuel Macron, l'ancien Président américain Barack Obama a expliqué dans une vidéo publiée jeudi que « l'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons ». Une démarche qui a surpris le député des Français de l'étranger Thierry Mariani.

« Ce qui est une surprise, c'est qu'un ancien chef d'État étranger apporte son soutien à un candidat. Imaginez une seconde Poutine faisant un communiqué de soutien à Marine Le Pen, tout le monde hurlerait. […] Mais Obama, c'est clean, c'est propre, donc tout le monde va trouver ça très bien », a déclaré Thierry Mariani dans une interview à Sputnik.

Et d'ajouter que la déclaration de Barack Obama avait confirmé une fois de plus qu'Emmanuel Macron était « le candidat du système en question ». Thierry Mariani dénonce donc le deux poids deux mesures dans la perception des faits par le public parce que « tout le monde va applaudir, alors que si cela avait été d'autres chefs d'État, tout le monde s'en serait offusqué ».

« Mais après avoir reçu le soutien de l'UOIF, cela rassure un peu qu'il ait le soutien d'Obama », a souligné M. Mariani.

Un duel en direct : les débats Macron – Le Pen trois jours avant les présidentielles

Selon l'interlocuteur de Sputnik, si, par exemple, un ministre français se prononçait en faveur de l'un des candidats dans un pays d'Afrique, il serait immédiatement accusé de néocolonialisme.

« Est-ce que c'est du néocolonialisme américain? Par moment, on peut se poser la question, non? », a conclu le député.

