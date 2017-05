Le Pentagone reconnaît une frappe contre une mosquée syrienne

Les militaires américains ont reconnu avoir effectué une frappe contre un édifice qui faisait partie d'un site religieux dans la province d'Alep, relate la chaîne CNN citant une source au sein du Pentagone.

Selon l'interlocuteur du média, une enquête a démonté que le bombardement avait été réalisé contre un lieu de culte. La chaîne indique par ailleurs que le ciblage de ce type d'institutions, ainsi que des écoles et des hôpitaux, est interdit, et qu'une exception peut être faite uniquement suivant une procédure spéciale. Pour l'heure, il n'a pas encore été établi si le site bombardé faisait partie de la liste des cibles interdites ou s'il en avait été exclu.

© AFP 2017 Omar haj kadour Frappe US contre une mosquée syrienne: le demi-aveu du Pentagone

Au moins 42 personnes, des civils pour la plupart, ont été tuées et une centaine blessées le 16 mars dans des raids aériens de la coalition internationale sur une mosquée du nord du pays, indiquait le journal Haaretz, citant les rapports de plusieurs ONG présentes sur le terrain. Les avions de chasse ont frappé au moment de la prière, alors que l'édifice religieux du village d'Al-Jineh était bondé de fidèles, selon le quotidien.

Suite au bombardement, les militaires américains ont reconnu de leur côté avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie contre Al-Qaïda, mais ils ont nié avoir délibérément visé la mosquée.

