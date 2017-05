La Chine annonce la création d’un concurrent redoutable à Wikipédia

© AFP 2017 Philippe Lopez Après avoir bloqué Wikipédia, Ankara s’en prend à son fondateur

Les autorités chinoises ont employé plus de 20 000 personnes afin de créer la plus grande encyclopédie électronique chinoise, destinée à devenir rien de moins que la concurrente de Wikipédia et dont les auteurs seront des collaborateurs de centres de recherche et des spécialistes dans plus de 100 domaines d'expertise.

« L'encyclopédie chinoise est une Grande muraille de la culture », a indiqué le rédacteur en chef du projet et président de l'association des collaborateurs de la production de livres et de périodiques, Yang Muzhi, lors d'une rencontre avec les meilleurs spécialistes et experts chinois.

Ce projet revêt une grande importance pour le peuple chinois, lorsqu'on sait que la version originale — américaine — de Wikipédia est partiellement interdite dans la partie continentale du pays. À titre d'exemple, lorsqu'une personne cherche de l'information sur le Dalaï-lama ou sur Xi Jinping, elle tombe sur un message d'erreur du serveur de Wikipédia.

Le projet de création de l'encyclopédie a été adopté par le Conseil des affaires de l'État chinois en 2011, mais les travaux en vue de sa réalisation viennent tout juste de débuter.

Les experts estiment que l'encyclopédie sera un projet d'envergure. Il est prévu de créer plus de 300 000 articles de 1 000 mots chacun. Cela permettra de surpasser le projet britannique de l'Encyclopaedia Britannica.

Comme le soulignait Yang Muzhi en 2016, les lecteurs de Wikipédia considèrent leur encyclopédie comme une source crédible et faisant autorité. Or, il ne cache pas ses ambitions.

« Notre équipe d'auteurs est la meilleure et la plus qualifiée au monde. Notre objectif n'est pas de rattraper mais de dépasser Wikipédia », a-t-il concl.

Selon le principe de fonctionnement de Wikipédia, n'importe qui peut modifier un article à condition que son information soit « sourcée », c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un ouvrage ou un article.

