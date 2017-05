Vers 2025, une mégapole chinoise entend concurrencer l’industrie allemande

Les autorités de la province du Guangdong, située sur la côte sud-est de la Chine, prévoient de hisser l'indice de l'industrie manufacturière dans cette région au niveau de l'Allemagne à l'horizon 2025, lit-on dans des médias locaux.

Les six villes, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Zhaoqing, Jiangmen et Shunde seront la zone de développement prioritaire, tout en formant une mégapole expérimentale.

Le rôle central dans la stratégie d'innovation présentée par les autorités locales sera attribué à l'industrie automobile, la production de l'équipement de haute technologie, le trafic ferroviaire, l'aviation et la recherche sur des matériaux économes en énergies.

La stratégie en question prévoit l'attribution de 14,5 millions dollars (13,1 M EUR) pour lancer 700 nouvelles productions. Des sommes comparables seront consacrées à la construction d'équipement de haute technologie et le développement de nouveaux produits.

L'Allemagne a de quoi trembler.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »