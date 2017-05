Moscou et Washington prêts à relancer le mémorandum sur le ciel syrien

Ce samedi, à l'initiative de la partie américaine, les chefs d'État-major russe Valéri Guérassimov et américain Joseph Danford ont eu un entretien téléphonique, révèle un communiqué du ministère russe de la Défense.

Les militaires ont évoqué la situation en Syrie dans le contexte de l'accord en date du 4 mai portant sur la création des zones de désescalade du conflit dans plusieurs régions syriennes. MM. Guérassimov et Danford ont confirmé que les deux pays étaient prêts à relancer le mémorandum sur la sécurité et la prévention des incidents dans l'espace aérien de la Syrie.

De plus, les militaires sont prêts à poursuivre le travail sur les mesures supplémentaires chargées de prévenir les situations conflictuelles lors des opérations menées contre Daech et le Front al-Nosra. D'autres sujets de l'ordre du jour bilatéral ont été également abordés lors de l'entretien russo-américain. De plus, les interlocuteurs se sont mis d'accord pour avoir régulièrement des contacts.

Le mémorandum russo-américain sur la sécurité et la prévention des incidents dans l'espace aérien syrien a été suspendu après les frappes américaines contre un aérodrome syrien, début avril 2017.

